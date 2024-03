Alles steht still rund um den umstrittenen Bau einer Verhüttungsanlage der Firma Minex in Zeltweg. Auf der Internetseite der Betreiberfirma findet man die letzte Meldung über die Fertigstellung der bisher einzigen Baumaßnahme, einer Fischaufstiegshilfe. „Die Bauarbeiten für die Verhüttungsanlage können somit planmäßig im neuen Jahr starten“, heißt es. Allerdings stammt die Meldung vom Dezember 2021, und ein Baustart ist auch im Jahr 2024 nicht in Sicht. Die Kleine Zeitung hat versucht, die Firma zu erreichen: Am Festnetz hebt niemand ab, auf eine Mailanfrage reagierte am Montag niemand, auch Geschäftsführer Ulrich Koch meldet sich am Handy nicht. Somit lässt sich nur spekulieren, wie es weitergeht.