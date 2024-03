In die thermische Sanierung von Landesberufsschule und Lehrlingshaus in Knittelfeld werden 13 Millionen Euro investiert. Einen Tag nach dem Beschluss der Landesregierung stand die Projektpräsentation in der Schule auf dem Programm. In rund eineinhalb Jahren werden die Gebäude komplett thermisch saniert, das bedeutet unter anderem auch, dass die Fassade erneuert wird.