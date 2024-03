Hier finden Sie die geplanten Termine für die Osterspeisensegnungen in den Bezirken Murtal und Murau.

Pfarre Judenburg-St. Magdalena

Pfarrkirche, 14.30 Uhr

Strettweg, 13 Uhr

Waltersdorf, 13.30 Uhr

Murdorf, 14 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 19 Uhr

Pfarre Judenburg-St. Nikolaus

Pfarrkirche, 16 Uhr

Feeberg, 11,30 Uhr

Waitschacher Kreuz, 15 Uhr

Hauserbauerkapelle in Baierdorf, 15 Uhr

Dorfkapelle Wöllmersdorf in Weißkirchen, 15 Uhr

Perthaler Kreuz in Oberweg, 14 Uhr

Wallfahrtskirche Maria Buch, 15 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 20 Uhr

Pfarre St. Georgen/Jdbg.

Pfarrkirche, 14 Uhr

Pfarre St. Peter/Jdbg.

Pfarrhofvorplatz, 11.30 Uhr

Freweinkapelle, 9.30 Uhr

Furth - Göttfried Kapelle, 10 Uhr

Rothenthurm - Schlosshof, 10.30 Uhr

Rothenthurm - Schüttnerkapelle, 11 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 19.30 Uhr

Pfarre Zeltweg

Pfarrkirche, 10.30 Uhr, 13.30 Uhr

Kapelle Farrach, 14.30 Uhr

Generationenpark, 10 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 20 Uhr

Pfarre Fohnsdorf

Pfarrkirche, 11 Uhr, 16 Uhr

Kapelle Aichdorf, 14 Uhr

Kapelle Rattenberg, 14 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 20 Uhr

Pfarre Weißkirchen

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 19 Uhr

Pfarre Obdach

Pfarrkirche, 13.30 Uhr

Osternachtsfeier: Sonntag, 6 Uhr

Pfarre St. Anna/ Lavantegg

Pfarrkirche, 10.45 Uhr

Pfarre St. Georgen/Obdach

Pfarrkirche, 11.30 Uhr

Pfarre St. Wolfgang/Obdach

Pfarrkirche, 10 Uhr

Osternachtsfeier: 20 Uhr

Pfarre Pöls

Pfarrkirche, 10 Uhr

Enzersdorf, 11.30 Uhr

Greith, 11.30 Uhr

Katzling, 12.30 Uhr

Thaling, 13 Uhr

Gusterheim, 13.30 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier, 20 Uhr

Pfarre Bretstein

Pfarrkirche, 14.30 Uhr

Pfarre Oberzeiring

Pfarrkirche, 13.30 Uhr

Nagelschmiedkreuz, 13 Uhr

Mittelschule, 13 Uhr

Jagakreuz in Tratten, 13 Uhr

Pfarre Pusterwald

Pfarrkirche, 11 Uhr

Schaffer Kapelle, 10 Uhr

Zistl-Falb-Kirche, 11.30 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier, 19 Uhr

Pfarre Hohentauern

Pfarrkirche Osternachtsfeier, 19 Uhr

Pfarre St. Johann/Tauern

Pfarrkirche, 15 Uhr

Pfarre St. Oswald/Möderbrugg

Pfarrkirche, 12.45 Uhr

Seelsorgestelle, 13.45 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier, 19 Uhr

Pfarre Gaal

FF Bischoffeld, 12 Uhr

Dorfplatz, 13 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 20 Uhr

Pfarre Großlobming

Pfarrkirche, 11.30 Uhr

Osternachtsfeier: 18 Uhr

Pfarre Kleinlobming

Pfarrkirche, 14 Uhr

Pfarre Knittelfeld

Vor der Stadtpfarrkirche, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr

Apfelberg, 13 Uhr

Einhörn Puster, 14 Uhr

FF-Sachendorf, 15 Uhr

St. Johann im Felde, 15 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 20 Uhr

Pfarre Kobenz

Pfarrkirche, 14 Uhr

Franzosenkreuz, 14.45 Uhr

Weizenfeldwegkreuz, 11 Uhr

Grüngrabenkreuz, 13 Uhr

Oberreiterkreuz, 13 Uhr

Raßnitz, 13.45 Uhr

Forstkreuz, 13.45 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 20 Uhr

Pfarre St. Marein bei Knittelfeld

Kirchplatz St. Marein, 14 Uhr

Dorfplatz St. Marein-Feistritz, 14 Uhr

Pfarre Lind-Maßweg

Vor der Pfarrkirche, 9 Uhr, 15 Uhr

Vor dem Seelsorgezentrum, 11 Uhr, 13 Uhr

Dorfkapelle Pausendorf, 14 Uhr

Weyern-Zechnerkreuz, 14.45 Uhr

Seelsorgezentrum Osternachtsfeier: 20 Uhr

Pfarre Rachau

Pfarrkirche, 13 Uhr

Wetterkreuz in der Glein, 14 Uhr

Pfarre Seckau

Basilika, 7.30 Uhr, 14 Uhr

Miesbauern-Kreuz, 14.30 Uhr

Wenninger-Kreuz, 15 Uhr

Basilika Osternachtsfeier: 21 Uhr

Pfarre St. Lorenzen/Knittelfeld

Pfarrkirche, 15 Uhr

Preg, 15 Uhr

Pfarre St. Marein/Knittelfeld

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 20 Uhr

Pfarre St. Margarethen/Knittelfeld

Pfarrkirche, 13 Uhr, 15 Uhr

Osternachtsfeier: 20 Uhr

Unzmarkt

Pfarrkirche, 15 Uhr

Freizeitpark, 11 Uhr

Osternachtsfeier: 19.30 Uhr

Pfarre Krakaudorf

Pfarrkirche, 11 Uhr

Fortnerkapelle, 9 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 20 Uhr

Pfarre Krakauebene

Pfarrkirche, 10 Uhr

Fortnerkapelle, 9 Uhr

Pfarrkirch Osternachtsfeier: 17.30 Uhr

Pfarre Murau

Pfarrkirche, 11 Uhr

Kapuzinerkirche, 15.30 Uhr

Stolzalpenkirche, 13.45 Uhr

St. Ägidikirche, 14.30 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 20 Uhr

Pfarre Predlitz

Pfarrkirche, 11 Uhr

Pfarre Ranten

Pfarrkirche, 13 Uhr

Filialkirche Rinegg, 13.30 Uhr

Seebach, 14 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 21 Uhr

Pfarre Schöder

Pfarrkirche, 14 Uhr

Filialkirche Baiersdorf, 14.30 Uhr

Katsch-Schitterkapelle, 15 Uhr

Schöderberg-Loiblkapelle, 15.30 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 18.30 Uhr

Pfarre St. Georgen/ Murau

Pfarrkirche, 10 Uhr

St. Lorenzenkirche, 14.30, 15 Uhr

Kaindorf vlg. Mandloma, 13.45 Uhr

Bodendorf Gasthof Winter, 14.15 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 20 Uhr

Pfarre St. Ruprecht/ Murau

Pfarrkirche, 13 Uhr

Pfarre Stadl/Mur

Pfarrkirche, 14 Uhr

Einach: 11.30 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 20 Uhr

Pfarre Turrach

Pfarrkirche, 10 Uhr

Pfarre Frojach

Pfarrkirche, 10 Uhr

Saurau, 12 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 19 Uhr

Pfarre Niederwölz

Pfarrkirche, 13 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 20 Uhr

Pfarre Schönberg-Lachtal

Pfarrkirche, 11 Uhr

Vor der Pfarrkirche, 12 Uhr

Lachtalkapelle, 12 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier, 17 Uhr

Pfarre Oberwölz

Pfarrkirche, 12 Uhr, 15 Uhr

Kirche Winklern, 14 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 20 Uhr

Pfarre Scheifling

Pfarrkirche, 10 Uhr

Puchfeld, 9 Uhr

Lind, 11 Uhr

Pfarre St. Lorenzen/ Scheifling

Pfarrkirche, 15 Uhr

Feßnach, 12 Uhr

Pfarre St. Peter/ Kammersberg

Pfarrkirche, 13.15 Uhr

Vordere Pöllau - Jörgmoarkapelle, 14 Uhr

Kammersberg - Buttererkapelle, 14.45 Uhr

Kirche Althofen, 15.30 Uhr

Feistritz - Hafnerkapelle, 16.15 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 19.30 Uhr

Pfarre Teufenbach

Pfarrkirche, 14 Uhr

Pfarre Mariahof

Pfarrkirche, 9 Uhr, 12.15 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 19 Uhr

Pfarre Neumarkt

Pfarrkirche, 13 Uhr

Pfarrheim, 9.30 Uhr

Pfarrkirche Osternachtsfeier: 20 Uhr

Pfarre Noreia

Pfarrkirche, 12 Uhr

Pfarre Perchau/Sattel

Pfarrkirche, 10.45 Uhr

Pfarre Pöllau/Neumarkt

Pfarrkirche, 15.30 Uhr

Pfarre St. Lambrecht

Stiftskirche, 8.30 Uhr

Schönbauer, 9.30 Uhr

Heiligenstadt-Kirche, 10 Uhr

St. Blasen-Kirche, 10.15 Uhr

Caritas Pflegewohnheim, 10.20 Uhr

Weißenbach, 10.20 Uhr

St. Blasen - Gemeindehaus, 10.30 Uhr

Im Tal vlg Berger, 10.40 Uhr

Im Tal vlg. Trattenbauer, 10.45 Uhr

Wieskreuz, 11.15 Uhr

Karchau - Kirche, 11.15 Uhr

Schwarzenbach, 11.35 Uhr

Stiftskirche Osternachtsfeier: 20 Uhr

Pfarre St. Marein/Neumarkt

Pfarrkirche, 15 Uhr

Filialkirche Jakobsberg, 12.30 Uhr

Rochuskapelle Mühlen, 13 Uhr

Filialkirche St. Helen, 13.30 Uhr

St. Georgen/Neumarkt, 14.30 Uhr

Pfarre St. Veit/Gegend

Pfarrkirche, 14 Uhr

Pfarre Steirisch-Laßnitz

Laßnitz, 8.30 Uhr

Leitgebkapelle, 15 Uhr

Pfarre Zeutschach

Pfarrkirche, 11.30 Uhr

EVANGELISCHE KIRCHEN

Knittelfeld. Karfreitag und Ostersonntag, Gottesdienst jeweils um 10 Uhr, Bekennerkirche.

Zeltweg. Karfreitag, Gottesdienst um 18.30 Uhr in der Johanneskirche.

St. Johann am Tauern. Ostermontag, Gottesdienst um 15 Uhr in der Glaubenskirche.

Die Daten dieser Liste stammen von der Diözese Graz-Seckau und von der Evangelischen Kirche und erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.