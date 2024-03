Zwei Passionssingen gab es bereits in Schöder, am 16. März wird wieder dazu geladen. Diesmal aber inklusive Darstellung einiger Szenen, so Organisator Luis Brunner. Es soll vor 150 bis 200 Jahren bereits Passionsspiele in der Gemeinde gegeben haben. Aufzeichnungen sind nicht zu finden, so Brunner. Nun wird die Theaterrunde Schöder wieder Teile der Passion darstellen. Thema der Veranstaltung ist: „Ach was ist das Menschenleben“.