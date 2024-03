Wird es wärmer, kommen Liebhaber von Eis auf ihre Kosten. Wir haben uns bei einigen „Eismachern“ aus der Region umgehört, wann sie loslegen beziehungsweise, ob sie schon in die Saison gestartet sind? Hans-Peter Wilhelmer ist bereits am Produzieren. „Wir haben die erste Woche hinter uns“, sagt der Murtaler Eismacher der „Drogerie“ bei unserem Gespräch. Filialen von der von Falstaff ausgezeichneten Eis-Manufaktur mit Stammsitz in Obdach gibt es in Judenburg und Zeltweg. Im März habe man von 13 bis 18 Uhr, jeweils Freitag bis Sonntag, geöffnet.