Wenn Gergana Popova erklärt, wie sie ihre Bilder „empfängt“, schließt sie die Augen und gestikuliert. Man muss durchaus von „empfangen“ sprechen, denn die Bilder erscheinen der autodidaktischen Künstlerin. Die Malerei kam vor vier Jahren zu ihr, nach einer schweren Erkrankung. „In dieser Phase habe ich angefangen, meine Bilder zu träumen. Ich sehe beim Einschlafen eine Turbulenz von Farben, die sich wie eine Emulsion verbinden, in der Phase vor dem Aufwachen bilden sich konkrete Formen und Dinge, alles, was mich untertags inspiriert hat. Ich merke mir jede Linie und jeden Punkt.“ Wenn sie zeichne, verfalle sie in eine Art Insomnia, in einen Zustand, wo sie, bis zum Moment der Fertigstellung des Bildes, nichts anderes tun könne als zu zeichnen. Sie arbeite meist an mehreren Bildern gleichzeitig, „wie ein Kind, mit Filzstiften, Schuhpaste, Nagellack“, wie sie sagt.