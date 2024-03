Der Kaiserschmarrn ihrer Oma war es, der bei der 28-jährigen Anna Wolf aus Tirol die Liebe zur Gastronomie und zu den Bergen entfachte. Ihre Eltern führten damals das Kaiserjochhaus, die Oma kochte duftenden Kaiserschmarren aus. Dieses Kindheitserlebnis führte dazu, „dass ich dieses Hüttenleben eines Tages genauso führen möchte. Meine Schwester und ich genossen Sommer für Sommer dieses einfache und doch wundervolle Leben auf 2300 Höhenmetern“, so Wolf. Sie bekam von ihren Eltern das „Rüstzeug“ zur Hüttenwirtin mit, arbeitete auf der Wolayerseehütte in den Karnischen Alpen und auf der Erzherzog-Johann Hütte in der Glocknergruppe.