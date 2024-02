Mit dem Josefimarkt wird seit einigen Jahren die Sommersaison am Red Bull Ring eingeläutet. In diesem Jahr werden am 23. und 24. März Tausende Besucherinnen und Besucher zu der beliebten Veranstaltung erwartet. Seit 2016 ist Wolfgang Spekner Organisator des Josefimarktes. Altbewährtes wie die Auto- und Baumesse stehen natürlich am Programm, doch der 51-Jährige will auch mit Neuem aufwarten. So präsentieren E-Bike-Händler aus der Region ihre Räder und erstmals lädt man zur „Camping-Show Murtal“. Neu ist auch die Bühne, auf der nicht nur moderiert wird: Produkte werden hier präsentiert - und am Palmsonntag (24. März) wird dort eine Andacht gehalten.