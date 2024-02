Am Samstag kommt es zum Viertelfinal-Playoff-Rückspiel der Zeltweger Eishockeylöwen gegen die Crocodiles aus Tirol. Die Ausgangsposition ist nach der 1:2-Niederlage in Kundl klar: Die Hausherren unter Coach Philipp Ullrich müssen gewinnen, um ins Semifinale aufzusteigen und damit die Meisterschaftssaison in der österreichischen Eishockeyliga zu verlängern.