Mit einem Hattrick an Podestplätzen bei FIS-Super G-Rennen hat Julia Bauer in der laufenden Rennsportsaison international aufgezeigt. Der 18-Jährigen ist knapp vor Weihnachten beim Heimrennen auf der Grebenzen in St. Lambrecht ihr FIS-Premierensieg gelungen. Darüber hinaus hat die Schladminger Ski-HAK-Schülerin auf der Grebenzen über einen zweiten und in Spital am Pyhrn über einen dritten Platz jubeln dürfen,