Ein 61-Jähriger aus Oberwölz wollte in den Mittagsstunden des 7. Februar einen Heuballen in eine Futterlucke zum Füttern der Stalltiere bewegen. Dabei dürfte er kurz unachtsam gewesen sein, er stürzte in eine ungefähr drei Meter tiefe Stallung. Seine Frau kam nach ihm in den Stall, entdeckte den Mann am Boden liegen und alarmierte die Einsatzkräfte. Nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Der 61-Jährige dürfte sich die Wirbel gebrochen haben.