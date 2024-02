Zu einem Kabarettabend lud Anfang Februar der Lions-Club Murau: Thomas Stipsits sorgte für eine volle WM-Halle, Hunderte Besucherinnen und Besucher ließen sich die Veranstaltung nicht entgehen. Rund zwei Stunden Programm, Pause abgerechnet, sorgte für beste Stimmung und beanspruchte Lachmuskeln. Von der Regionalpolitik in Murau bis hin zur Bundespolitik spannte sich der Themenbereich in seinem Programm. Besonders gefeiert wurde Stipsits‘ Nachahmung von Andreas Gabalier. Am Schluss des Programmes bedankte sich das Publikum mit stehenden Ovationen.