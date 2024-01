„Maler und Anstreicher“: So hieß offiziell der Lehrberuf, den Josef Eibegger und später auch Sohn Peter ergriffen. Im Jahr 2012 wurde aus dem „Anstreicher“ der „Beschichtungstechniker“, geschuldet ihrem mittlerweile großen Betätigungsfeld: „Wir machen Malerarbeiten, Trocken- und Innenausbau, Vollwärmeschutz und Fassaden, außerdem Stuckarbeiten und Bodenverlegung“, zählt Geschäftsführer Peter Eibegger auf. Genau am 1. Dezember 2020 übernahm er es von seinem Vater Josef, der das Unternehmen 1984 gegründet hatte. In die Lehre ging Peter übrigens ebenso bei seinem Vater, um später in ganz Österreich auf Montage unterwegs zu sein. Auch seine Meisterprüfung legte er nicht in heimatlichen Gefilden, sondern in Kärnten ab.