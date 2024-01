Bereits am ersten Tag der Medaillenentscheidungen bei den Youth Olympic Games in Gangwon schlägt am Freitag, 19. Jänner, für Moritz Murer die große Stunde. Er tritt als Mitglied des 61-köpfigen Aufgebots des „Österreichischen Olympischen Komitees“ im Boardercross-Bewerb an und hat sich ein hohes Ziel gesetzt: „Dabei sein ist alles, das ist rund um Olympia ein cooler Spruch, aber meiner Meinung nach für mich nicht passend. Ich will meine beste Performance zeigen und möchte unter die Top 5 kommen.“