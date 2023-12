Im Jänner hat Marie Gams anlässlich der Europäischen Olympischen Jugend-Winterspiele in Piancavallo (Italien) mit Bronze im Snowboard-Parallel-Riesentorlauf sportlich gehörig aufgezeigt. Die neue Rennsaison hat die 17-Jährige ebenfalls erfolgreich gestartet. Mit den Rängen 19 und 21 konnte sie kürzlich bei Parallelslaloms in Götschen (Deutschland) ihre bisher besten Europacupplatzierungen einfahren. Wenige Tage vor Weihnachten hat die Kreisch Indios-Boarderin im tschechischen Moninec mit einem „Doppelpack“ an zweiten Plätzen ihre ersten Podestplätze bei FIS-Junior-Parallelsaloms ins Ziel gebracht.