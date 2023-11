Menschlichkeit, Wissen, Erfahrung und Fleiß. Eigenschaften, die dem neuen Abteilungsvorstand für Innere Medizin am LKH Knittelfeld - Andreas Lueger - zugeschrieben werden. Und zwar von Gerhard Stark, Vorstandsvorsitzender der Kages, der mit Lueger seit Jahrzehnten befreundet ist. Das merkt man auch bei Starks Ansprache anlässlich der offiziellen Vorstellung der neuen ärztlichen Führungskraft. Stark geht auf das berufliche Wirken Luegers ein, aber auch auf dessen Wesen und Fähigkeiten. Etwa, dass Lueger in der Lage sei, fotografisch Texte zu erfassen und „das in einer eindrücklichen Geschwindigkeit“. Viel wird während der Rede gelacht und Stark verspricht dem Kollegium: „Sie werden es unterhaltsam haben.“