Arbeitnehmer von Betrieben im Bezirk Murtal beteiligen sich weiter an Streikmaßnahmen in der Metallindustrie. Schon zu Wochenbeginn wurde in Unternehmen wie AL-KO Obdach, Austria Email Knittelfeld oder EagleBurgmann Judenburg für jeweils acht Stunden die Arbeit niedergelegt. Am Donnerstag gab es Streikmaßnahmen bei Stahl Judenburg und Imerys Talc Weißkirchen. Am Freitag von 6 bis 14 Uhr folgt man bei Collini in Judenburg einer Plakataufschrift der Produktionsgewerkschaft: „Alle Räder stehen still, wenn unser starker Arm es will.“