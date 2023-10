Es sei das „beste Bockbier, dass je in der Murauer Brauerei gebraut wurde“, so am Samstagabend Braumeister Michael Göpfart beim traditionellen Bockbieranstich in der WM Halle Murau. Zu dieser gesellschaftlich bedeutenden Veranstaltung, die vom Gastwirt Fritz Wassermann vom Brauhaus zu Murau zum wiederholten Mal organisiert wurde, sind viele Gäste in die Hall gekommen, Jung und Alt wollte sich den Anstich auf den Bock 23 nicht entgehen lassen.