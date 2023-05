Der Ärztemangel im Mürztal, der sich aktuell auch in Kindberg bemerkbar macht, ruft nun die Landespolitik auf den Plan. So wird Grüne-Gesundheitssprecher Georg Schwarzl am kommenden Dienstag, den 30. Mai, um 18 Uhr im Brucker Restaurant Riegler den Auftakt seiner Gesundheitstour über die Bühne bringen. "Letztes Jahr haben wir uns mit professionellen Leuten aus dem Gesundheitswesen in den einzelnen Bezirken getroffen", sagt Schwarzl. Professionisten, die teils seit Jahrzehnten in dieser Branche tätig sind, "sehen, dass es sich nur noch eine gewisse Zeit ausgeht".