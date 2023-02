Nur zweieinhalb Wochen dauerte die Renovierung des Elektrofachhandels in der Stadtwerkestraße. "Die Filiale war zugegebenermaßen schon etwas in die Jahre gekommen. Deshalb ein großes Danke an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren Einsatz", sagt Christian Wohlmuth, Direktor der Stadtwerke Kapfenberg. Bereits seit 1932 gibt es den Elektrofachbetrieb in der einen oder anderen Form, seit 18 Jahren als Vertragspartner von Red Zac.