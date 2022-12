Der Vorfall selbst hat sich zwar schon vor einigen Tagen zugetragen, einer Mürztalerin lässt er aber bis heute keine Ruhe. Sie befand sich gerade auf dem Kapfenberger Europaplatz, um von ihrem Arbeitsplatz mit dem Bus in Richtung Bruck zu fahren. Schon am Europaplatz, so die Frau, merkte sie, wie ein offensichtlich betrunkener Mann eine ausländische Familie belagerte. "Ich habe noch dort die Polizei gerufen. Bevor die eingetroffen ist, sind wir aber schon im Bus gesessen"

In der Zwischenzeit machte sich der Bus auf den Weg, ehe dieser in Diemlach von der Polizei gestoppt wurde. "Auch die Busfahrerin hat sehr beherzt reagiert", sagt die Frau. Sie selbst wollte den Mann noch aufhalten, als er die Flucht ergriff, "als Dank habe ich dann drei Schläge auf den Kopf bekommen". Die Polizei nahm den Mann und seinen Kollegen schließlich mit, der Bus setzte die Reise ohne das Duo fort.

Andere Passagiere griffen nicht ein

Was die Frau besonders nachdenklich macht: "Es wären genug Männer im Bus gesessen, leider hat niemand Zivilcourage bewiesen. Alle haben sich weggeduckt." Die betroffene Familie dürfte von dem Vorfall, weniger mitbekommen haben, "weil sie offenbar kein Wort Deutsch verstanden hat". Eines, hält die Frau fest, sei aber auch klar: "Wenn man 'Geh zurück in dein Land, du Gsindel' hört, dann muss man was tun."

Die Polizei ermittelt gegen den einen Mann nun wegen Körperverletzung an unserer Leserin und wegen Beleidigung der Familie. Gegen den Mann und seinen Kollegen wird zusätzlich noch wegen eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz ermittelt.