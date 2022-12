Das Skigebiet Stuhleck startet zu Mariä Empfängnis, also am 8. Dezember, in die Wintersaison. Die Bedingungen vom Gipfel bis ins Tal sind wie vielerorts zwar noch nicht perfekt, Eva Grassmugg von den Bergbahnen Stuhleck zeigt sich dennoch optimistisch. "Im oberen Bereich ist die Schneelage sehr gut. Wir starten deshalb mit zwei Liften und bestens präparierten Pisten als erstes Skigebiet im Osten Österreichs."