Bernadette Geier-Thoma aus Miesenbach bei Birkfeld und Stephan Thoma aus Kapfenberg haben sich vor elf Jahren kennengelernt. "Nach zehn Jahren wilder Ehe haben wir am 17. September geheiratet", erzählt das Paar. "Gemeinsam mit den Trauzeugen und meiner Mutter fuhren wir zum Standesamt nach Kapfenberg. Danach erhielten wir in Stanz im Mürztal den kirchlichen Segen", schreibt uns die Braut, die verrät, dass sie am Hochzeitstag von ihrer süßen Katze Kathi geweckt wurde.

Im Gasthof Webergut in Stanz wurde nach der Trauung mit Sohn Raphael im engsten Familienkreis getanzt, gelacht und gefeiert. Die Hochzeitsreise verbrachte das frischvermählte Paar auf Gran Canaria. Sport ist eine große Leidenschaft des Paares: Wandern, Schwimmen, Tennis spielen, Eislaufen, Joggen und Yoga zählen zu den Hobbys der kaufmännischen Büroangestellten und des Maschinenbau-Konstrukteurs.

