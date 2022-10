Die Berichte über die obersteirischen Krankenhäuser, die vielfach mit personellen Engpässen zu kämpfen haben, und die Stundenreduktion am LKH Mürzzuschlag stoßen auch innerhalb der Bevölkerung auf großes Echo. So wandte sich etwa eine Frau an die Kleine Zeitung, die in Mürzzuschlag trotz Überweisung ihrer Hausärztin 90 Minuten warten musste, um anschließend vom Arzt abgewiesen zu werden. "Dabei hatte ich schon seit Tagen starke Schmerzen in der Schulter."