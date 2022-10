Vor drei Jahren haben sich die Kambodschanerin Sivgech Chheng und der Kapfenberger Sebastian Marchler im Hard Rock Café in Phnom Penh kennen und lieben gelernt. Im heurigen August haben sich die beiden nun in Kapfenberg das Ja-Wort gegeben und sich ewige Liebe geschworen. Gefeiert wurde mit Freunden und Familie des Bräutigams in Bruck. Für die Hochzeitsreise ist ein schönes Berghotel geplant. Momentan sind beide wieder in Kambodscha und planen, die Zukunft in einigen Jahren mit gemeinsamen Kindern in Österreich zu verbringen.