Die Aflenzerin Alexandra Schaffenberger, nun Fussi, und der Hitzendorfer Bastian Fussi heirateten am heißesten Tag des Jahres, nämlich am 5. August. Die beiden Angestellten lernten sich beim Fortgehen vor fünf Jahren in Graz kennen und lieben. Nun wurde in Stainz der Bund fürs Leben geschlossen.

