Aller guten Dinge sind drei. Zweimal hätte die Ska-, Rock- und Polkabeats-Band Russkaja um Frontmann Georgij Alexandrowitsch Makazaria bereits in Kapfenberg auftreten sollen, beide Male machte Corona Veranstalter Benjamin Grundauer einen Strich durch die Rechnung. Am Samstagabend ist es aber so weit, dann findet im Festsaal Schirmitzbühel das United Colors statt, das am Freitagabend in der Bunten Fabrik eröffnet wird. "Wir rechnen mit 600 bis 700 Zusehern", sagt Grundauer. Karten gibt es noch an der Abendkassa.