Das Radverkehrskonzept der Stadt Bruck umfasst insgesamt acht Hauptradrouten zwischen Picheldorf und dem Utschtal im Westen, dem Lamingbach im Norden und der Strecke in Richtung Pernegg. Für Aufsehen sorgt aber vor allem ein kleines Teilstück der Route Nummer zwei, die im Bereich des Golfplatzes startet und in Richtung Wiener Bühel führt. Konkret geht es dort um jenen Bereich, der in der Herzog-Ernst-Gasse gegen die Einbahn verlaufen soll und bereits Bestandteil einer Unterschriftenaktion ist.