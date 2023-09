Bis die neue Pflege-FH in der Kapfenberger Innenstadt den Betrieb aufnimmt, vergeht noch etwas Zeit. Der Start im September 2025, der in weiterer Folge rund 220 Studierende in die Stadt bringt, beschäftigt aber schon jetzt die Kommunalpolitik. Das zeigte auch die jüngste Sitzung des Kapfenberger Gemeinderats, wo Stadtrat Josef Adam (ÖVP) sich über die Attraktivierung der Innenstadt erkundigte. Es seien, so Bürgermeister Fritz Kratzer (SPÖ), viele Maßnahmen geplant.