Ursprünglich sollte das "Jugend- und Familiengästehaus" im ehemaligen Internat der Brucker Försterschule entstehen, direkt an der Leobnerbrücke. Aber weil eine Wohnbaugruppe schneller war, fiel die Entscheidung auf die Holzgrabenwiese am Eingang zum Weitental. In der Kleinen Zeitung wurde das Projekt damals vorgestellt: "Vier Häuser sollen so angeordnet werden, dass sie gemeinsam mit der vorhandenen Bewaldung einen Innenhof bilden und dörflichen Charakter aufweisen."