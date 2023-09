Wer im Ortszentrum von Aflenz ins Auto steigt und die Strecke nach Graz in Angriff nimmt, absolviert in eine Richtung 78 Kilometer. Um die Marke von 100.000 Kilometern zu knacken, müsste man also mehr als 640 Mal hin- und herfahren. Weil sich diese Kilometer aber auch nachhaltiger nutzen lassen, wurde vor nunmehr 20 Jahren das Hospizteam Hochschwab-Süd für das Aflenzer Becken ins Leben gerufen. In dieser Zeit legten die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen nicht nur besagte 100.000 Kilometer zurück, sondern investierten auch mehr als 13.600 Stunden, um ihren Mitmenschen in der letzten Lebensphase beizustehen.