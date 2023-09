Eine 17-Jährige geriet Dienstagnachmittag mit einem Pkw auf den Gehsteig der Viktor-Kaplan-Straße in Kapfenberg. Dabei verletzte sie einen 15-jährigen Fußgänger schwer am Bein.

De 17-Jährige fuhr gegen 14 Uhr gemeinsam mit ihrer Freundin (am Beifahrersitz) und ihrem Freund (auf der Rücksitzbank) von der Viktor-Kaplan-Straße in Richtung HTL Kapfenberg. Der Fußgänger befand sich auf dem Gehsteig in Richtung Stadion Kapfenberg. Durch den Zusammenstoß wurde der Jugendliche aus dem Bezirk Leoben schwer am rechten Bein verletzt. Der Rettungshubschrauber C17 transportierte den 15-Jährigen in das LKH-Graz.

Ohne Lenkberechtigung und alkoholisiert

Die 17-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag besitzt keine gültige Lenkberechtigung. Ein Alkoholtest verlief positiv. Der Pkw ist zudem auf die Mutter der 17-jährigen Beifahrerin zugelassen.

Die Polizeiinspektion Kapfenberg führt nun die weiteren Ermittlungen.