Seit dem Jahr 2003, also seit 20 Jahren, ist Engelbert Straubinger Mitglied des KSV-Flugsportvereins und hat 800 Stunden Flugerfahrung. Schon lange hält er aus dem Cockpit schöne Momente fest, ein Hobby, das er in den letzten Jahren intensiviert hat. Und er lässt andere an seinem Hobby teilhaben, indem er die Bilder auf Facebook stellt.