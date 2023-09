Wer am Donnerstagabend in der Brucker Innenstadt unterwegs war, bekam so einiges geboten, präsentierten doch vor dem Rathaus die städtischen Einsatzorganisationen sowie der Wirtschaftshof sowohl Können als auch Ausrüstung. Im Rathaus selbst stand dann die Stadtverwaltung im Mittelpunkt, die zur "Langen Nacht im Rathaus" geladen hatte. Um 17 Uhr eröffneten Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier und Stadtamtsdirektor Markus Hödl im Brucker Rathaushof die zweite Auflage.