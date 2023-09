Die Suche nach Ärzten, egal ob Allgemeinmediziner oder Fachärzte, stellt die Gemeinden in Bruck-Mürzzuschlag regelmäßig vor eine Herausforderung. Aufatmen kann nun die Stadt Mürzzuschlag, wo eine Nachfolgerin für Augenarzt Oliver Pinter gefunden wurde, der künftig eine Ordination in Graz übernimmt. Gertrud Esche, bislang als Oberärztin an der Augenabteilung des LKH Bruck tätig, nimmt Anfang Oktober ihre Arbeit auf.