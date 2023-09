Erst im letzten Oktober wurde das erste Speiskammerl in St. Barbara eröffnet, aber schon nach weniger als einem Jahr hat sich diese Idee des Regionalen Entwicklungsverbands (REV) Mürzzuschlag bewiesen: Verkaufsautomaten, durch welche regionale Produkte zu jeder Tages- und auch Nachtzeit erhältlich sind. Nach der Erstinvestition des REV, bestehend aus den Gemeinden Kindberg, Krieglach, Langenwang, Mürzzuschlag, Neuberg an der Mürz, Spital am Semmering, St. Barbara im Mürztal und Stanz im Mürztal, folgten die Automaten in Langenwang und Mürzzuschlag. Demnächst wird Speiskammerl Nummer Vier in Kindberg in Betrieb genommen, der Standort direkt in der Fußgängerzone im Ortszentrum präsentiert sich vielversprechend.