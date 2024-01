Aktuell und ganz kompaktwollen wir über die Region informieren: Wo öffnet ein Bauernmarkt seine Pforten? Bietet das Eltern-Kind-Zentrum einen neuen Kurs an oder hat es eine Straßensperre infolge eines Unfalles gegeben? Kurzum, was tut sich im Mürztal?

In "BM kompakt" wollen wir unseren Lesern Neuigkeiten von Mariazell bis nach Pernegg liefern. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns um einen Überblick über die gesamte Region.

Informationsabend für Brucker Vereine

12. Jänner: Anfang des Jahres lud die Stadt Bruck Vertreterinnen und Vertreter der Brucker Vereine zu einem Informationsabend in den Sitzungssaal des Rathauses ein. Neben dem Förderwesen wurden dort auch der Umgang mit Bildrechten und die neue „Daheim“-App behandelt. Letztere kann von den Vereinen etwa zur Bewerbung von Veranstaltungen genutzt werden.

„Ich freue mich immer wieder über unsere vielen engagierten Vereine in Bruck an der Mur. Ihr seid ein unglaublich wichtiger Teil unserer Stadt und bringt euch vielfältig in das Veranstaltungs- und Kulturleben ein“, begrüßte Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier die anwesenden 60 Vereinsvertreterinnen und -vertreter. Für diese bestand im Anschluss an die Vorträge die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen.

Zum Informationsabend fanden sich 60 Vereinsvertreterinnen und -vertreter im © Martin Meieregger

Fotograf spendet Kalendererlöse an Naturschutzzentrum

11. Jänner: Der Brucker Fotograf Philipp Malli spendete den Erlös aus den Verkäufen eines Foto-Wandkalenders an das Naturschutzzentrum Bruck an der Mur. Die Auffangstation verwaister, verletzter oder beschlagnahmter Wildtiere erhält somit eine Spende in Höhe von 800 Euro. Am Mittwoch wurde diese zusammen mit Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier an den Leiter des Naturschutzzentrums, Michael Thomas Zoth, übergeben. Unterstützt wurde Malli bei diesem Projekt von der Stadt Bruck und den Stadtwerken Bruck.

Fotograf Philipp Malli (Mitte) bei der Spendenübergabe mit Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier (rechts) und dem Leiter des Naturschutzzentrums, Michael Thomas Zoth (links) © Stadt Bruck

Roßlochklamm bleibt für längere Zeit gesperrt

10. Jänner: Die malerische Roßlochklamm im Naturpark Mürzer Oberland zählt zu den beliebtesten Familienwanderwegen der Steiermark. Doch vor einigen Monaten donnerten Felsblöcke in die Klamm, sie musste deshalb geschlossen werden. Im Spätherbst wurde die Klamm von einem Experten begangen und es wurde eine erste Kostenschätzung für die Sanierung erstellt. Es geht dabei nicht nur um eine erste Sanierung, sondern auch um umfangreiche Folgekosten für die Absicherung der Klamm. Diese Kosten können vom Naturpark derzeit nicht aufgebracht werden, daher bleibt die Roßlochklamm bis auf Weiteres geschlossen. Die Verantwortlichen im Naturpark und in der Marktgemeinde Neuberg an der Mürz bedauern das sehr, Bemühungen um eine Finanzierung haben bereits begonnen.

Die Roßlochklamm im Mürzer Oberland bleibt gesperrt. Wie lange, ist derzeit völlig offen © Filzwieser

Kabarettabend mit Petutschnig Hons in Bruck

9. Jänner: Am Samstag, dem 27. Jänner, gastiert der beliebte Kabarettist Petutschnig Hons im Dachbodentheater 2.0 in Bruck. Der Komiker zeigt dort sein neues Programm „Bauernschlau“, in dem er über Politiker, Betrüger und den ganz normalen Wahnsinn des Alltags philosophiert. Beginn ist um 20 Uhr, Kartenreservierungen sind online unter www.dachbodentheater.at möglich.

Der Kabarettist Petutschnig Hons tritt Ende Jänner in Bruck auf © Heimo Spindler

Wiener Sängerknaben in Kindberg

8. Jänner: Der wahrscheinlich bekannteste Knabenchor der Welt gastiert Ende Jänner im Mürztal: am 26. Jänner kommen die Wiener Sängerknaben auch in diesem Jahr mit einem Konzert auf die Bühne des Kindberger Volkshauses und sollen dort einzigartige Neujahrs-Chor-Klänge nach Kindberg bringen.

Der Grundstein für den weltbekannten Chor wurde vor mehr als 500 Jahren gelegt, heute sind die Wiener Sängerknaben ein privater, gemeinnütziger Verein. Insgesamt singen rund 100 Knaben in den vier Chören und absolvieren gemeinsam knapp 300 Auftritte im Jahr. Von der UNESCO wird die Chortradition des Vereins als „Immaterieles Kulturelles Erbe in Österreich“ gelistet.

Vorverkaufskarten für das Konzert in Kindberg sind in allen Raiffeisenbanken, Trafikplus und allen oeticket Verkaufsstellen erhältlich. Online kann man die Karten unter www.media-con.at bestellen.

Am 26. Jänner gastieren die Wiener Sängerknaben im Volkshaus Kindberg © Lukas Beck

Königlicher Besuch bei der Kleinen Zeitung

5. Jänner: Während meistens Kinder als Heilige Drei Könige unterwegs sind, ging am Freitag eine Gruppe mit erwachsenen Sternsingern in Bruck von Haus zu Haus und besuchte auch die Betriebe in der Innenstadt. Dabei kamen sie auch in die Kleine-Zeitung-Redaktion und sangen für das Redaktionsteam. Als „Balthasar“ war übrigens der Brucker Propst und Stadtpfarrer Clemens Grill im Kreis der Könige vertreten. Es ist übrigens die 70. Sternsingeraktion, der Schwerpunkt für die Hilfsgelder liegt heuer auf Guatemala in Mittelamerika.

Die Heiligen Drei Könige sangen am Freitag in der Kleine-Zeitung-Redaktion in Bruck © Pototschnig Franz

Traditioneller KSV-Skikurs am Seeberg

4. Jänner: Vom 26. bis 30. Dezember fand der alljährliche Skikurs des Kapfenberger Skivereines am Seeberg statt. 52 Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren erlernten dort das Skifahren oder verbesserten ihr Können auf zwei Brettern. Höhepunkt war das traditionelle Abschlussrennen, wo sich alle jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ihre sportlichen Erfolge freuen durften.

Aufseiten des Skivereins bedankt man sich bei der Liftgesellschaft und allen Unterstützern, die eine Durchführung des Skikurses ermöglicht haben. Man sei immer darum bemüht, Kinder und Jugendliche für das Skifahren zu begeistern und in weiterer Folge neue Vereinsmitglieder zu gewinnen.

Insgesamt nahmen 52 Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren am Skikurs teil © KK

Dirk Stermann kommt mit einer Lesung nach Mürzzuschlag

4. Jänner: Am 25. Jänner ist Dirk Stermann im Rahmen einer Lesung zu Gast im Kunsthaus Muerz in Mürzzuschlag. Der aus „Willkommen, Österreich“ bekannte Kabarettist und Autor tritt dort um 19 Uhr mit seinem im Oktober erschienenen Roman „Mir geht‘s gut, wenn nicht heute, dann morgen“ auf.

Darin behandelt er das Leben der bekannten Psychoanalytikern Erika Freeman, die im Alter von 12 Jahren alleine von Wien nach New York fliehen musste. Nach ihrem Doktor in Psychologie erlangte sie als Therapeutin Berühmtheit, die Riege ihrer Patientinnen und Patienten reichte von Marlon Brando bis Marilyn Monroe. Mit mehr als 90 Jahren kehrte Freeman nach Österreich zurück und residiert im Wiener Hotel Imperial, wo sie sich regelmäßig mittwochs mit Sterman trifft.

Karten kann man online unter www.kunsthausmuerz.at/programm/ reservieren.

Dirk Stermann und Erika Freeman © Ingo Pertramer

Stimmungsvoller Adventmarkt im Pflegeheim Kindberg

28. Dezember: Erstmals lud Heimleiterin Eva Schmitz im Pflegeheim Kindberg Heimbewohner, Angehörige und natürlich auch die Mitarbeiterinnen zu einem stimmungsvollen Adventmarkt ein. Verschiedene Aussteller fanden sich dabei in der geschmückten Cafeteria mit Kunsthandwerk und allerlei Nützlichem ein. Auch die Heimbewohner hatten seit Monaten fleißig dafür im Zuge der Animationseinheiten gebastelt und boten die Früchte ihrer kreativen Arbeit zum Verkauf an.

Von handgefärbten Christbaumkugeln über Dekowichtel und Holzanhänger bis hin zu Dinkel- und Zirbenkissen reichte dabei das Angebot, das die Bewohner gemeinsam mit Animateurin Monika Edlinger stolz präsentierten. Eröffnet wurde der Markt mit einer musikalischen Darbietung von Martin Winter, einem Mitarbeiter des Hauses. Am Nachmittag sorgten dann die Proschenhofmusi mit ihren besinnlichen Melodien und die steirische Mundartdichterin Martha Schmitz mit teils humorvollen, teils berührenden weihnachtlichen Gedichten für die passende vorweihnachtliche Atmosphäre.

Küchenleiter Mario Weghofer hatte an „Marios Punschütte“ alle Hände voll zu tun, um die zahlreichen Gäste mit Punsch, Schnitzelsemmeln, Pommes oder hausgemachten Keksen und Apfelbrot zu versorgen. Trotz der intensiven Vorbereitungszeit auf diese Veranstaltung neben dem herausfordernden Heimalltag war man sich am Ende des Tages aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen einig: der Adventmarkt soll kein einmaliges Ereignis bleiben.

Neuschnee kappte Stromleitungen und fällte Bäume

Der schwere Schnee am Freitag und Samstag sorgte in der Stanz für mehrere Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Stanz. Gleich dreimal mussten die Einsatzkräfte aufgrund der starken Schneefälle ausrücken. Mehrere Bäume waren auf die L114 gestürzt und machten den Straßenverkehr unmöglich. Bäume fielen auch auf diverse Stromleitungen. Mittels Kettensägen wurden die Bäume entfernt und die Straße wieder frei gemacht. Außerdem kam es zu mehreren Fahrzeugbergungen, weil Autos von der Straße gerutscht oder hängen geblieben waren. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der FF Stanz.

Die FF Stanz war am Freitag und Samstag mehrmals im Einsatz © BFVMZ/FF Stanz

Künstler-Ehepaar stellt im KuZ Kapfenberg aus

19. Dezember: Im KuZ Kapfenberg zeigen Elisabeth Hackl-Hasler und Bernd Hasler noch bis Freitag, 22. Dezember, ihre Kunstwerke. Der Schwerpunkt von Elisabeth Hackl-Hasler liegt auf Zeichnungen mit Kohle und Ölkreide. Bernd Hasler präsentiert sich ganz anders: Abstraktionen, neue Blumen-Stillleben und Collagen aus der Zeit seit 2019 sind zu sehen. „Die Ausstellung läuft bis Freitag um 12 Uhr um KuZ. Ich freue mich über jeden Besucher, der vorbeischaut“, sagt der pensionierte Lehrer. Ergänzt wird die Ausstellung übrigens durch zwei Kataloge, die die bisherigen Werke des Duos zeigen.

Künstler Bernd Hasler © KLZ / Martina Pachernegg

Theatherverein spendet an in Not geratene Familie

18. Dezember: Der Theaterverein Parschlug spendete den diesjährigen Erlös aus drei Auftritten an eine in Not geratene Familie aus Kapfenberg-Parschlug. Dank ausverkaufter Vorstellungen und der großen Spendenbereitschaft der Zuseherinnen und Zuseher konnte man 5.000 Euro sammeln. Im Gasthaus Wummerl wurde dieser Betrag von einigen Mitgliedern des Theathervereins an die Familie überreicht. Im Juli war der 33-jährige Familienvater durch einen Unglücksfall im Urlaub ums Leben gekommen, die Ehefrau blieb mit zwei minderjährigen Kindern und einem Kredit für einen Hausbau zurück. Mit der Spende hofft man, ihnen eine Art verfrühtes Weihnachtsgeschenk beschert zu haben.

Der Erlös aus den heurigen Vorstellungen wurde an eine in Not geratene Familie übergeben © KK

Drei Tage Kunst und Handwerk am Langenwanger Adventmarkt

13. Dezember: Der dreitägige Kunst- und Weihnachtsmarkt im und rund ums Volkshaus in Langenwang war auch heuer ein Erfolg. Veranstaltet wurde er vom Verein „Langenwang aktiv“ und der Gemeinde. Die Besucher hatten nicht nur die Möglichkeit bei den 50 Ausstellern weihnachtliche und handgefertigte Produkte zu erwerben, sondern konnten sich auch kulinarisch stärken und musikalische Darbietungen bestaunen und genießen. Bei der Eröffnung konnten Bürgermeister Rudolf Hofbauer, Kulturreferentin Gabi Schmid und Gerlinde Perner, Obfrau von „Langenwang aktiv“, zahlreiche Gäste begrüßen. Zudem waren viele ehrenamtlich Tätige vor Ort, denen zum Tag des Ehrenamtes für ihre wertvolle Arbeit gedankt wurde.

Die Freude der Verantwortlichen war bei der Eröffnung des Langenwang Advents groß | Die Freude der Verantwortlichen war bei der Eröffnung des Langenwang Advents groß © Reithofer

Schüler der NMS Mürzzuschlager sind jetzt Ersthelfer

11. Dezember: Die 1.A- und 1.B-Klasse der Neuen Mittelschule Mürzzuschlag hat sich einer Projektwoche gewidmet. Die Schülerinnen und Schüler haben an einem 16-stündigen Ersthelferinnen-Kurs vom Roten Kreuz teilgenommen. Kürzlich erhielten die Jugendlichen ihre Zertifikate. Referentin Larissa Hosch konnte den Jugendlichen die Funktion eines Ersthelfers und die notwendigen Kentnisse vermitteln.

Die Mürzzuschlager Schülerinnen und Schüler haben bestanden © Mittelschule Mürzzuschlag

Kapfenberger Christkind-Aktion geht wieder los

7. November: Es ist wieder so weit: Die beliebte Kapfenberger Weihnachtsaktion „Briefe ans Christkind“ geht in die nächste Runde. Kinder bedürftiger Familien dürfen im Rahmen dieser ihre Wünsche aufschreiben bzw. zeichnen, in der Folge werden die Briefe an den Weihnachtsbaum am Kapfenberger Hauptplatz gehängt. Dort warten sie seit heute auf fleißige Wichtel, die dem Christkind unter die Arme greifen wollen. Jahr für Jahr sind die Briefe heiß begehrt, die ersten Helferlein haben auch in diesem Jahr bereits zugeschlagen. Bis 20. Dezember haben sie nun Zeit, die Geschenke im Kapfenberger Bürgerbüro abzugeben und somit für glückliche Kinderaugen am Weihnachtsabend zu sorgen.

Vizebürgermeisterin Melanie Praxmaier, Bürgermeister Fritz Kratzer, Monika Vukelic-Auer und Karina Reininger-Weinhandl vom Bürgerbüro (von links) beim Startschuss der Aktion © Stadtgemeinde Kapfenberg

Goldenes Ehrenzeichen für Unternehmer Bruno Rabl

7. November: Landeshauptmann Christopher Drexler überreichte bei einem Festakt in der Aula der Alten Universität in Graz dem Brucker Unternehmer Bruno Rabl das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark. „Bruno Rabl war einer der Gründerväter des Privatfernsehens in unserem Bundesland”, bedankte sich Landeshauptmann Christopher Drexler beim umtriebigen Geschäftsmann

„Von der Süd-Ost-Tagespost wechselte Bruno Rabl als Geschäftsführer zur Steirischen Wochenpost und gründete Anfang der 2000er Jahre die ,MEMA Medien Marketing Agentur´ - Radio, Fernsehen und diverse Zeitungsproduktionen sollten folgen. Er ist auch gastronomisch und als Eventorganisator erfolgreich unterwegs. Jahrelang organisierte Bruno Rabl für die Stadt Bruck die Brucker Messe und bis heute auch den dortigen Weihnachtsmarkt“, heißt es in einer Aussendung. Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier stellte sich als erste Gratulantin ein.

Der Geehrte Bruno Rabl im Kreise seiner Familie und Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier. © Land Stmk. Robert Frankl

Benefiz-Adventfeier im Cafe Ebner

6. November: Bereits zum achten Mal fand am vergangenen Samstag die Benefiz-Adventfeier des Cafe Ebner statt. Mit launigen Geschichten zur Vorweihnachtszeit unterhielt dort Peter Hafellner um die 60 Gäste. Für die musikalische Untermalung sorgte Manfred Voitech am Akkordeon.

Im Spendentopf landeten an diesem Abend 570 Euro, die diesmal an den Kindergarten Westend gehen. Die Freude über die Spende ist bei Leiterin Christine Gwandner-Hölblinger groß; mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln sollen weitere pädagogische Bildungsmaterialien angeschafft werden.

Bei der Veranstaltung im Cafe Ebner kamen 570 Euro für den Kindergarten Westend zusammen © Otto Ernest Gutmann

Die „Waldfüches“ aus Pernegg waren zu Gast beim Sägewerk „Traditionsholz“

4. Dezember: Eine besondere Entdeckungstour haben die Kinder vom waldpädagogischen Kindergarten Pernegg unternommen. sie waren beim Sägewerk „Traditionsholz“ zu Gast. Das heurige Kindergartenjahr steht nämlich unter dem Motto „Reisen in die Vergangenheit“. So können sie die Zeit entdecken, als ihre Großeltern jung waren. Der Besuch im Sägewerk in Pernegg/Zlatten begeisterte die Kinder. Ihnen wurde das ressourcenschonende Arbeiten mit Holz gezeigt und es wurde über nachhaltige Projekte gesprochen. „Die Kinder konnten im Sägewerk spielerisch und kindgerecht nachvollziehen, was früher harte Arbeit war. Sie bekamen Einblicke in die Arbeitsmethoden von einst und jetzt. Es wurden Baumarten besprochen, Rundhölzer vermessen, Bretter geschnitten, Werkstücke gebastelt und Ziegen gefüttert und gestreichelt“, erklärt Leiterin Bettina Pircher.

Christian Wehrschütz zu Besuch in Mürzzuschlag

1. Dezember: Prominenter Besuch am Herta-Reich-Gymnasium Mürzzuschlag: Am Montag war der bekannte ORF-Auslandskorrespondent Christian Wehrschütz zu Gast an der Schule im oberen Mürztal und hielt dort zwei Vorträge. In diesen kombinierte er eine Vielzahl von Themen, unter anderem Zeitgeschichte, journalistische Arbeit und moderne Kriegsführung.

Am Vormittag besprach Wehrschütz gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums und der HAK den Einsatz moderner Technik - sei es in sozialen Netzwerke oder in computergesteuerten Drohnen. Auf Besucherinnen und Besucher des abendlichen Vortrages warteten wiederum einige heitere Anekdoten aus seinem Alltag als Journalist und Korrespondent. In der daran anschließenden Diskussionsstunde stand Wehrschütz für Fragen zur Verfügung und beeindruckte mit seiner Sprachkompetenz und seinem umfassenden geschichtlichen Wissen.

Christian Wehrschütz war für zwei Vorträge zu Gast am Herta-Reich-Gymnasium Mürzzuschlag © Kk

Volleyball-Gründerväter schlugen beim Legendenmatch in Bruck auf

29. November: Im Jahr 1972 wurde Volleyball bei den Olympischen Spielen in München erstmals „richtig“ mit Vor- und Finalrunde gespielt - der Sport erfuhr immer mehr Aufmerksamkeit und auch in Bruck wurde Volleyball etabliert. Im Oktober 1973 fand schließlich das erste offizielle Spiel in der Halle des Turnvereins statt. „Damals dachte wohl niemand, dass dies der Anfang einer 50-jährigen Erfolgsgeschichte werden sollte“, schmunzelt Gründer Klaus Uhlir.

Nach fünf Jahrzehnten trafen sich jetzt nämlich genau an diesem Ort die einstigen Spieler zum Legendenmatch. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters wagten sich etwa Franz Neubauer, Bernd Hasler, Erich Stöger, Rainer Weihs, Robert Wesely, Wolfgang und Herwig Luftensteiner aufs Feld. Joe Horn fungierte als Schiedsrichter.

„Nach zwei Sätzen und einem gerechten 1:1 ging man zum gemütlichen Teil im benachbarten Jahn-Stüberl über, wo viele Anekdoten aus längst vergangenen Tagen zum Besten gegeben sowie alte Fotos und Zeitungsausschnitte bestaunt wurden“, berichten die „Sportler in Pension“.

Apropos: Volleyball-Gründer Klaus Uhlir hatte sogar noch das Ur-Outfit von anno dazumal mitgenommen.

Klaus Uhlir im Dress von damals - auch der Ball könnte aus der Gründerzeit stammen © Laura Scheller

„Gewaltschutz on Tour“ macht Halt in Bruck

27. November: Ab dem 27. November gastiert die interaktive Wanderausstellung „Gewaltschutz on Tour“ in Bruck. Im Angesicht der seit Jahresbeginn bereits 25 getöteten Frauen in ganz Österreich, möchte man dabei auf das Thema Gewalt an Frauen aufmerksam machen und auf das Angebot des Vereins Frauenhäuser Steiermark hinweisen. „Es ist wichtig, dieses Thema sichtbar zu machen. Gewalt an Frauen muss man immer wieder thematisieren und nicht erst bei Femiziden“, erklärt Vizebürgermeisterin und Frauenreferentin Silke Reitbauer-Rieger.

Die Ausstellung, die besonders auf Schulklassen abzielt, gliedert sich in mehrere Teile, die sich unterschiedlichen Aspekten des Gewaltschutzes widmen: während ein Bereich per Videoaufnahmen ein Frauenhaus von innen zeigt, widmen sich andere der Gewaltprävention oder der allgemeinen Rolle von Rollenbildern und Stereotypen. Den Mittelpunkt bildet die „Gewaltspirale“, die unter anderem anhand von nachgestellten, digitalen Stalking-Dialogen veranschaulichen soll, wo Gewalt bereits beginnt.

„Wir haben vor allem das Problem, dass wir die betroffenen Frauen und Täter im Vorfeld nicht gut genug erreichen“, erklärt Michaela Gosch, Geschäftsführerin des Vereins Frauenhäuser Steiermark. Deshalb wolle man durch die Ausstellung auch das eigene Angebot nach außen tragen. Der Besuch der Ausstellung ist nur über gebuchte Führungen möglich, vor Ort sorgt dann eine Mitarbeiterin des Frauenhauses für die nötige professionelle Begleitung. Nähere Informationen zum Angebot finden Sie unter www.gewaltschutzontour.at

Die Wanderausstellung soll für das Thema Gewalt an Frauen sensibilisieren und auf das Angebot der Frauenhäuser hinweisen © KLZ / Moritz Prettenhofer

Praxis für Diabetesberatung öffnet in der Veitsch

27. November: Im Dezember eröffnet die diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester Melanie Trummer eine Praxis für Diabetesberatung in der Veitsch. Ihr Ziel dabei: Menschen mit Diabetes mellitus außerhalb eines Krankenhauses zu begleiten: „In der Diabetesberatung unterstützte ich Betroffene beim Selbstmanagement der Krankheit.“ Das geschieht sowohl in Form von Einzelberatungen, als auch in eigenen Diabetesworkshops. Der erste davon wird im Jänner im Seminarraum der Kletterakademie Mitterdorf für Interessierte und Betroffene angeboten. „Diabetes kann viele folgenschwere Komplikationen mit sich bringen - das muss aber nicht sein! Eine gute Schulung ermöglicht es, ein normales Leben zu führen“, erklärt Trummer. Eine Terminvereinbarung in der Praxis ist telefonisch unter 0664/75029130 oder per E-Mail diabetesberatung.trummer@outlook.com, möglich

Mit Dezember eröffnet Melanie Trummer ihre Praxis in der Veitsch © Kk

Eisstadion auf der Murinsel ist startklar

Die Witterung lässt es zu, dass das Eisstadion auf der Murinsel am Montag, dem 27. November 2023 wieder aufsperren kann. Der große Eislaufplatz bietet Vergnügen unter freiem Himmel, heißt es in einer Presseaussendung der Stadt. Auch Eishockeyspieler und Stocksportler nutzen das Stadion.

Das Pubiklumseislaufen findet während der Saison Montag, Donnerstag und Freitag von 13 bis 17 Uhr sowie Dienstag, Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr, das Abendeislaufen findet Freitag von 19 bis 22 Uhr statt.

Alle Informationen gibt es unter: www.bruckmur.at/Eisstadion - zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten wird am Sonntag 10.12.2023 ab 9 Uhr und am Sonntag, 17.12.2023, ebenfalls ab 9 Uhr geöffnet.

Nigelnagelneuer Boulderblock zum Klettern auf der Murinsel

23. November: Ungewöhnlich warm, die Temperaturen der vergangenen Tage: Auf der Murinsel hat die Stadt Bruck mit Unterstützung des Regionalmanagements Obersteiermark Ost samt EU-Fördergeldern jetzt noch einen Boulderblock freigegeben. „Damit wird ein Wunsch vieler Jugendlicher aus dem Beteiligungsprozess umgesetzt“, heißt es in einer Aussendung der Stadt.

Beim Bouldern, dem Klettern ohne Seil, hantelt man sich in niedriger Höhe durch diverse Kletterrouten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. „Aktuell gibt es in der Region zwar bereits einige Boulderhallen, allerdings noch keine freistehenden Blocks in freier Natur.“

Konzipiert und produziert wurde der Boulderblock vom Brucker Unternehmer Michael Pink und der Firma Pinpoint. Im Frühjahr 2024 findet dann die feierliche Eröffnung statt - die Routen sind aber schon freigegeben.

Anlässlich der Fertigstellung bedankten sich die Vertreter der Stadt Bruck mit Sportreferent Gerald Knauß, Europagemeinderat Sebastian Wintschnig und Projektleiter Christian Mayer bei den Verantwortlichen des LEADER-Managements um Maria Hell und Erich Leitenbauer für die Unterstützung bei der Umsetzung des EU-geförderten Projekts.

„Wir wollen gemäß unserer Stadtvision Bruck 20230 gerade auf der Murinsel Kindern ihren verschiedenen Altersgruppen angepasst Spaß an der Bewegung vermitteln. Bei unterschiedlichen Sporteinrichtungen können sie ihre motorischen Fähigkeiten schulen und verbessern. Da es sich beim Bouldern um eine absolute Trendsportart handelt, wird das Interesse mit Sicherheit groß sein“, ist Knauß überzeugt.

Michael Pink, Christian Mayer, Gerald Knauß, Maria Hell, Erich Leitenbauer und Sebastian Wintschnig präsentieren den neuen Boulderturm auf der Murinsel © Stadt Bruck/Maili

Bunte Generationenbank wurde in Bruck aufgestellt

21. November: Die jungen Bewohnerinnen und Bewohner der sozialpädagogischen Wohngemeinschaft „trapez“ von Jugend am Werk haben gemeinsam mit Betreuerin Agnes Kiefer und der Künstlerin Lisa Wolf, eine bunte Generationenbank für den öffentlichen Raum in Bruck gestaltet. Abgestellt wurde diese in einem Brucker Siedlungsgebiet, wo genau wird allerdings noch nicht verraten.

Wer die Bank findet, kann dort nämlich ein Foto machen und das mit dem Hashtag „#benchandermur“ versehen auf Facebook oder Instagram teilen. Für die Fotos mit den meisten Likes winkt sogar eine Belohnung: die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten Bruck-Gutscheine im Wert von 30 Euro.

Finanziert wurde die professionelle, künstlerische Begleitung des Projektes aus Spenden der Aktion „Kaffee im Juni“, die Kosten für die Bank übernahm die Stadt Bruck. Ursprünglich war geplant, die Bank in Kooperation mit der Stadt prominent in der Brucker Altstadt zu platzieren. Am derzeitigen Standort hat man sich aber schnell an die Bank gewöhnt, es kommt immer wieder zu Begegnungen zwischen jungen und älteren Menschen. Deshalb haben sich die Künstlerinnen und Künstler entschlossen, ihre Bank am derzeitigen Standort zu belassen.

Diese bunte Bank gilt es in Bruck zu finden © Stadt Bruck

FC Kindberg-Mürzhofen spendet 1.500 Euro

21. November: Im Rahmen des 1. Storchencup der Jugendabteilung des FC Kindberg-Mürzhofen konnten im Juli durch Losverkauf eine Spendensumme von rund 1.500 Euro gesammelt werden. Das im Storchennest gesammelte Geld wurde nun nach reichlicher Überlegung Anfang November dem Sozialamt der Stadtgemeinde Kindberg übergeben. Dort soll es Familien aus der Region unbürokratisch, schnell und anonym unterstützt werden. Auf Seiten der Jugendabteilung des Vereins zeigt man sich stolz darüber, einen kleinen Beitrag zum Wohl der Gemeinde beisteuern zu können und bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie Unterstützern und Unterstützerinnen.

Die gesammelte Summe wurde dem Sozialamt der Stadt Kindberg übergeben © Stadtgemeinde Kindberg

Der vorletzte Kalender des F-P Hofbauer

17. November: Bereits zum zwölften Mal gibt der Brucker Künstler Frank Peter Hofbauer seinen jährlich erscheinenden Kunstkalender heraus. Im Kalender für das Jahr 2024 findet sich wieder ein schöner Querschnitt aus Malerei und Grafik von Hofbauers Frühzeit bis zur Gegenwart. Es wird allerdings der vorletzte Kalender dieser Art sein: Nach seinem 75er im Jahr 2025 möchte er die umfangreiche Serie beenden. Das Layout wurde wie immer vom Druckspezialisten Edmund Krebs gestaltet. Zu erwerben ist der Kalender direkt beim Künstler, Tel. 0664-111 2258 oder in der Galerie RO34 in der Brucker Rosseggerstraße 34 bei Christine Pantak.

Frank Peter Hofbauer mit seinem Kunstkalender für 2024 © KK

Kanada in all seiner Farbenpracht

16. November: Ob mit dem Wohnmobil, auf dem Pferderücken oder per Kanu - der Steirer Wolfgang Fuchs hat Kanada, das zweitgrößte Land der Erde, in all seiner Vielfalt kreuz und quer bereist. Er hat die Eisbären im Norden ebenso im Bild festgehalten wie die Niagarafälle ganz im Süden. Goldgräberromantik, Indianer, große Weiten, hohe Berge, eine faszinierende Tier- und Pflanzenwelt. All dies zeigt Wolfgang Fuchs in einer Multivisionsshow diesen Freitag, dem 17. November, im Veranstaltungssaal der Brucker Forstschule. Beginn ist um 19.30 Uhr, Karten gibt‘s unter www.wolfgang-fuchs.at, Tel. 0660-4237 095 oder an der Abendkasse.