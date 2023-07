Im Jahr 2021 wurde das LKH Mürzzuschlag in das LKH Hochsteiermark eingegliedert und bildet seitdem eine Einheit mit den Krankenhäusern Bruck und Leoben. Damals wurde in Mürzzuschlag auch die chirurgische Ambulanz in eine Trauma-Ambulanz, also eine "Verletzungsambulanz" umgewandelt, mit Öffnungszeiten von sieben bis 19 Uhr, montags bis sonntags.