"Beim Friseur hat es gefunkt", verrät uns der Produktionsmitarbeiter Marco Hollerer. Niemand geringerer als seine Braut Bianca Hollerer ist nämlich dafür verantwortlich, die ihm damals die Haare geschnitten hat.

Zuerst hielt man auf Onlineplattformen Kontakt, bis man sich nach dem ersten Treffen schließlich näher kam. "Das ist allerdings schon neun Jahre her", erzählt uns der Bräutigam.

Aber nun war es endlich so weit, Bianca und Marco Hollerer haben im Juni am Standesamt in Kapfenberg im engsten Familienkreis "Ja" zueinander gesagt. Gefeiert wurde anschließend im "Gasthof zur Waldheimat".

Die Flitterwochen wird das Brautpaar in der Türkei verbringen.

Der gemeinsame Sohn David macht das Glück der beiden Kapfenberger komplett.

