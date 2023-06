Der Tourismusverband Hochsteiermark hat eine neue Anlaufstelle in Kapfenberg: Kürzlich übersiedelte man von der gewohnten Adresse in der Grazer Straße an den neugestalteten Frechener Platz. "Wir sind jetzt seit zwei Wochen in unserem neuen Büro, und wir hatten schon mehr Laufkundschaft als vorher in einem Monat", sagt Büroleiterin Andrea Stelzer. Auch Einheimische würden sich am neuen Standort vermehrt über das Angebot in der Region informieren.