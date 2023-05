Am Montag gegen 11.30 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann auf der Brucker Begleitstraße (L 121) von Frohnleiten in Richtung Bruck. Auf dem mitgeführten Traktoranhänger hatte er fünf Heuballen geladen. Auf Höhe des Murkraftwerks in Zlatten bemerkte der Mann plötzlich Rauch im Rückspiegel. Sofort hielt er sein Fahrzeug an und koppelte den in Brand geratenen Anhänger vom Fahrzeug ab. In der Folge versuchte er noch, die brennenden Heuballen vom Anhänger in die angrenzende Mur zu stoßen, was jedoch misslang.