Die Fitnessbranche ist hart umkämpft. Vielerorts konkurrieren große Studioketten darum, möglichst viele sportlich ambitionierte Menschen in ihren Räumen begrüßen und ins Schwitzen bringen zu dürfen. Mit Massenabfertigung lassen sich Kunden jedoch immer weniger zum Training locken. Der "Be Fit!"-Fitnessclub in Hönigsberg geht deshalb andere Wege.