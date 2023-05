Am Nachmittag des gestrigen Montags, dem 8. Mai, rückte die Freiwillige Feuerwehr Krieglach zu einem Einsatz in Nähe der Brücke zum Schlagorbersbauer aus. Ein Anhänger hatte sich samt Anhängerkupplung während der Fahrt in Richtung Alpl vom Fahrzeug gelöst. Dieser fuhr unkontrolliert über die Fahrbahn und landete schlussendlich in einem Graben. Die Einsatzkräfte konnten die Unfallstelle absichern und den Anhänger samt darauf fixiertem Moped bergen.