Kurz vor 10.30 Uhr kam es am Mittwoch im Bereich Kapfenberg-Schinitz zu einem Forstunfall, als ein 61-jähriger Arbeiter von einem Baum am Kopf getroffen wurde. Er war gemeinsam mit seinem 22-jährigen Sohn am Entasten einer vorher gefällten Fichte. Dabei dürfte sich der Stamm gelöst haben, schnellte in die Höhe und traf die beiden. Während der 22-Jährige unverletzt blieb, traf die Fichte den 61-Jährigen im Bereich des Kopfes und verletzte ihn schwer. Der Sohn leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte.