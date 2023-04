Seit genau einem Jahr begeistern Alpakas, Lamas und Kamele am Grünen See Jung und Alt. Dort haben sich Michelle Kaufmann und Franz Friedam mit dem Pattererhof einen Traum erfüllt, der am Montag der Vorwoche um ein Puzzleteil reicher wurde. Schließlich wurde da Saphira, das erste Tragösser Kamelbaby geboren. "Nach einer unproblematischen Geburt hat zuerst alles vielversprechend gewirkt", sagt Kaufmann. Doch die kleine Saphira hatte einen schwierigen Start ins Leben.