Vermehrt kam es in den vergangenen Jahren zu Beschädigungen in öffentlichen WC-Einrichtungen, gleich mehrfach war davon St. Barbara betroffen. Nun scheint es auch St. Lorenzen getroffen zu haben, wo man nach einer Veranstaltung im Festsaal die WC-Anlagen stark verschmutzt vorfand. "Es war alles voller Erde. Das hatten wir in diesem Ausmaß noch nie", sagt Bürgermeisterin Petra Weberhofer. Weil die WC-Anlagen im hinteren Teil des Saals für die Veranstaltung eigentlich gar nicht benötigt wurden, konnten aber auch externe Personen als Verursacher nicht ausgeschlossen werden.