Die Knappenkapelle Breitenau hat beim Alter der Musiker eine beachtliche Bandbreite: Zehn Jahre ist Andreas Steinler, der jüngste Musiker, und 88 Lenze zählt Fritz Wagner, der älteste aktive Musiker, der übrigens heuer sein 70-jähriges Musikerjubiläum feiert. Aber allen 51 Musikerinnen und Musikern gemeinsam ist die Freude am Musizieren und am Hinaustragen der traditionellen Musik in die Bevölkerung.