Die Richtungsfrage innerhalb der Bundes-SPÖ, wo es auf ein Duell zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil samt Mitgliederbefragung hinausläuft, beschäftigt auch die heimischen Sozialdemokraten. Nicht festlegen will sich Karl Rudischer, der Bürgermeister von Mürzzuschlag bekennt sich weder zu Rendi-Wagner noch zu Doskozil. „Ich kann aktuell keine klare Antwort geben. Sollte es zu einer Abstimmung kommen, werde ich mir eine Meinung bilden. Ich konzentriere mich auf meine Aufgaben in Mürzzuschlag“, so Rudischer. Jedoch solle man parteiintern trotz aller Diskussion das Gemeinsame suchen und nicht das Trennende.