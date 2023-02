Der Arbeitsmarkt ist hart umkämpft. Dem ist sich auch die Stadt Bruck bewusst und ist zunehmend unter Zugzwang. Alleine in den nächsten zwei Jahren werden 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtgemeinde in Pension gehen, deren Stellen nachbesetzt werden müssen. Mit einem eigenen Karriereportal und dem Start einer Medienkampagne samt Video will man vor allem für junge Menschen als attraktiver Arbeitergeber auftreten.