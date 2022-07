Dass der geplante Radweg gegen die Einbahn in der Herzog-Ernst-Gasse eine wesentliche Rolle in der Sitzung des Brucker Gemeinderats spielen würde, hatten Teile der Opposition schon im Vorfeld angekündigt. Es dauerte jedoch stolze sechs Stunden, ehe der Dringlichkeitsantrag am Donnerstagabend tatsächlich an der Reihe war und sich ÖVP, FPÖ und KPÖ gegen besagten Radweg aussprachen. Sonst laufe es auf eine Volksbefragung hinaus. "Wir vertreten damit die Meinung von 1700 Brucker Bürgern", sagte Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger (ÖVP).